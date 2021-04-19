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В Европе исчезли тысячи детей-беженцев. Они прибыли в ЕС без сопровождения взрослых

Большинство исчезнувших детей на территории Евросоюза прибыли из Марокко, Алжира и Эритреи.

В Европе с 2018 по 2020 годы исчезли 18 292 детей-беженцев, которые прибыли в ЕС без сопровождения взрослых и которые находились под государственной опекой. Об этом в воскресенье, 18 апреля, идет речь в совместном расследовании немецкой медиакомпании rbb вместе с британским изданием Guardian и нидерландской телерадиокомпанией VPRO, пишет DW.

Большинство детей, которые «потерялись» прибыли из Марокко, Алжира и Эритреи.

В расследовании говорится, что Франция, Дания и Румыния не собирают соответствующих данных, а правительство Болгарии не различает несовершеннолетних, прибывающих в страну в сопровождении взрослых или без них.

В Германии в период между 2018 и 2020 годами сообщалось о пропаже 7806 несовершеннолетних без сопровождения, 7082 из них впоследствии нашли, а 724 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

В Федеральном управлении криминальной полиции Германии уточнили, что из-за пробелов в собственной системе ведения статистики это лишь приблизительные данные.

Лагерь беженцев на границе Греции и Македонии


Эксперты отмечают, что такие недостатки в ведении статистики создают риски по эксплуатации несовершеннолетних.

Напомним, что число мигрантов в мире за 20 лет выросло почти на 110 млн. В пятерке стран с самым высоким числом мигрантов находятся США, Германия, Саудовская Аравия, Россия, Великобритания.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International заявила об ухудшении ситуации с правами человека во всем мире во время пандемии COVID-19.
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