Межрайонный центр для оказания высокотехнологичной медпомощи построят в Лиде
По данным interfax.by, на территории Лидской районной больницы будет построен восьмиэтажный терапевтический корпус более чем на 360 койко-мест, который расположится между старым терапевтическим и акушерским корпусом.
Новостройка соединится с другими корпусами и крытыми галереями. На первом этаже разместится современный диагностический центр с отделениями ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгеновской и магнитно-резонансной томографии и т.д.
08:14 19/04/2021
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