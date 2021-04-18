+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Разработчик «Спутника» назвал тех, на кого вакцина не действует

Александр Гинцбург пояснил, почему на некоторых не действует вакцина.


Директор Центра имени Гамалеи заявил, что вакцина «Спутник V» не дает эффекта у людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, а также «плохо работает» у тех, кто принимает цитостатики, противоопухолевые препараты. Александр Гинцбург пояснил, почему это происходит, сообщает портал doctorpiter.ru.

«Страдают те, у кого уровень этилового спирта в крови поднимается до 1%. Я как-то раз прикинул, бреясь утром перед зеркалом, — это полтора стакана водки в день, — заявил Гинцбург. — Не так уж и много для России. Но оказывается, такой объем токсичен для клеток. При таком уровне этилового спирта клетки иммунной системы перестают делиться. А для того чтобы выработались антитела, клетки делиться должны. То же самое происходит из-за той гадости, которая идет от наркотиков.

Гинцбург также добавил, что деление клеток прекращается под воздействием цитостатиков, которые принимают онкологические больные, находясь в активной стадии лечения.

«Они подавляют деление их онкологических клеток, а также всех других», - уточнил ученый.

Гинцбург также рассказал, что через девять месяцев после курса вакцинации титр антител у него не уменьшился. Но его сотрудницы, у которых уровень антител после прививки снизился спустя 11 месяцев, уже прошли повторную вакцинацию первым компонентом.

«Через четыре-пять дней они увидели у себя у высочайший уровень антител. Это говорит о том, что у них в организме есть клетки памяти, которые при встрече с вакциной мгновенно наработали необходимый уровень антител, — заявил Гинцбург. — Это значит, что у нас прекрасные клетки памяти и можно не прививаться. Просто наши сотрудницы на себе поставили такой опыт». Ученый также подтвердил, что вакцина «Спутник V» предположительно будет защищать человека от коронавируса около двух лет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]