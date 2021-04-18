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Во время похорон супруга королевы Британии прозвучала молитва на русском

17 апреля состоялись похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа. В ходе траурной церемонии прозвучала православная молитва на русском «Со святыми упокой, Христе, души раб твоих» — до женитьбы на Елизавете II в 1947 году и перехода в англиканство герцог Эдинбургский принадлежал к греческой православной церкви, пишет People.


© Стоп-кадр видео

Гроб Филиппа был накрыт его личным штандартом, на котором также лежала его военно-морская фуражка, адмиралтейская сабля и венок из белых цветов. Рядом с букетом Елизавета II оставила письмо. Рукописная записка была подписана именем Лиллибет — так ее называл отец король Георг VI, поскольку в детстве она не могла выговорить свое имя, а позже к королеве так обращался и муж Филипп.
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