Стали известны суммы вознаграждений стриминговых сервисов музыкантам





В частности, Apple платит один цент за одно прослушивание в Apple Music, а 52% выручки от подписок перечисляет правообладателям, пишет officelife.media. В то же время Spotify в среднем платит от трети до половины цента за прослушивание и отдает правообладателям 75–80% выручки. Сервис выигрывает на том, что у него больше пользователей, которые слушают больше музыки.





Музыканты не получают вознаграждения напрямую. Правообладатели — музыкальные издатели и другие дистрибьюторы — перечисляют музыкантам часть дохода в соответствии с контрактом.





По данным WSJ, в 2019 году у Apple было 60 млн подписчиков Apple Music. У Spotify — 155 млн платных подписчиков.















