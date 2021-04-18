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Стали известны суммы вознаграждений стриминговых сервисов музыкантам

WSJ узнала, что Apple платит вдвое больше за каждое прослушивание на стриминговом сервисе Apple Music, чем Spotify. Информация взята из письма компании к музыкантам и дистрибьюторам.


В частности, Apple платит один цент за одно прослушивание в Apple Music, а 52% выручки от подписок перечисляет правообладателям, пишет officelife.media. В то же время Spotify в среднем платит от трети до половины цента за прослушивание и отдает правообладателям 75–80% выручки. Сервис выигрывает на том, что у него больше пользователей, которые слушают больше музыки.

Музыканты не получают вознаграждения напрямую. Правообладатели — музыкальные издатели и другие дистрибьюторы — перечисляют музыкантам часть дохода в соответствии с контрактом.

По данным WSJ, в 2019 году у Apple было 60 млн подписчиков Apple Music. У Spotify — 155 млн платных подписчиков.
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