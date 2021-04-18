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Россия собралась выйти из проекта МКС и создать свою национальную станцию

Россия в 2025 году выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции.

Базовый блок «Мир» (находился на орбите Земли с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года) Фото: Антон Денисов / РИА Новости

 Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РИА Новости в воскресенье, 18 апреля.

Отмечается, что данное решение было принято 12 апреля на совещании у президента страны Владимира Путина, пишет Лента.Ру.

При этом в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что модули МКС выработали свой ресурс, Международная космическая станция будет работать до 2024 года. В госкорпорации отметили, что перспективы международного сотрудничества в этой сфере должны быть предметом переговоров.

«Когда мы примем решение [о планах по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения], тогда начнем переговоры с нашими партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в «Роскосмосе» предложили отказаться от Международной космической станции из-за дороговизны. В госкорпорации подсчитали, что после 2025 года начнется лавинообразный выход из строя систем МКС, в результате чего дальнейшее поддержание станции обойдется в 10-15 миллиардов рублей.

МКС эксплуатируется с конца 1998 года, срок эксплуатации станции истекает в 2024 году, однако рассматривается продление срока работы до 2030-го.
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