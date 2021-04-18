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В Жлобинском районе парень решил откосить от армии — теперь будет платить огромный штраф

8 апреля в Жлобинском районе 23-летнему парню вынесли приговор за то, что он «косил» от армии — то есть умышленно уклонялся от мероприятий по призыву.


Уклонист получил очень большой штраф, пишут Сильные Новости со ссылкой на  местный портал «Новый день».

Помощник прокурора Жлобинского района Игорь Типашкин рассказал, что повестку парню вручили еще в августе 2019-го, разъяснили, чем может грозить неявка. Тот должен был прийти 10 августа на медосвидетельствование в местный военкомат. Но парня там не дождались, потом оказалось, что уважительной причины не явиться у него не было — высшее образование уже получил, не женат, не работает. Так житель района пополнил ряды уклонистов.

На суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Судья засчитал это за смягчающие обстоятельства. А еще положительную характеристику по месту жительства и то, что парень раньше не состоял на учете в наркодиспансере, не привлекался к уголовной ответственности, а совершенное им преступление не представляет большой опасности для общества.

Приговор суда — штраф в 100 базовых (это 2 900 рублей). Уклонист остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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