



Уклонист получил очень большой штраф, пишут Сильные Новости со ссылкой на местный портал « Новый день ».





Помощник прокурора Жлобинского района Игорь Типашкин рассказал, что повестку парню вручили еще в августе 2019-го, разъяснили, чем может грозить неявка. Тот должен был прийти 10 августа на медосвидетельствование в местный военкомат. Но парня там не дождались, потом оказалось, что уважительной причины не явиться у него не было — высшее образование уже получил, не женат, не работает. Так житель района пополнил ряды уклонистов.





На суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Судья засчитал это за смягчающие обстоятельства. А еще положительную характеристику по месту жительства и то, что парень раньше не состоял на учете в наркодиспансере, не привлекался к уголовной ответственности, а совершенное им преступление не представляет большой опасности для общества.





Приговор суда — штраф в 100 базовых (это 2 900 рублей). Уклонист остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.