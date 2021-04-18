В России бездомные собаки загрызли 4-летнего ребенка

В прокуратуре Башкирии (РФ) сообщили о смертельной трагедии, которая произошла 17 апреля 2021 года в деревне Сафарово (Учалинский район). В результате нападения бродячих собак погиб маленький ребенок.