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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Переводчик из Могилева Анатолий Прасолович вышел на свободу

Об этом сообщили в фб его друзья.

Фото из соцсетей Анатолия Прасоловича.

Прасолович пошерил репортаж о выставке протестного искусства в Токио. Задержали его 27 марта. Он переводчик, краевед и активист Общества белорусского языка, пишет НН.

Получил сначала семь суток ареста, после добавили еще. По словам сокамерников, милиционеры угрожали Прасоловичу наказанием сразу по нескольким административным делам и даже уголовным преследованием и тем, что «сгноят в изоляторе».

Всего Прасолович отсидел в Могилевском ИВС 21 сутки.
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