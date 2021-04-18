Переводчик из Могилева Анатолий Прасолович вышел на свободу

Фото из соцсетей Анатолия Прасоловича.





Прасолович пошерил репортаж о выставке протестного искусства в Токио. Задержали его 27 марта. Он переводчик, краевед и активист Общества белорусского языка, пишет НН.





Получил сначала семь суток ареста, после добавили еще. По словам сокамерников, милиционеры угрожали Прасоловичу наказанием сразу по нескольким административным делам и даже уголовным преследованием и тем, что «сгноят в изоляторе».





Всего Прасолович отсидел в Могилевском ИВС 21 сутки.



