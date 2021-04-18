Роскосмос назвал точное место посадки космического корабля «Орел»

Фото : Официальный сайт Роскосмоса





Оно будет находиться в 64,5 км к юго-востоку от города Оренбург, передает РИА «Новости». По уточненным данным из дополнительного технического задания, радиус места посадки составит восемь километров.





Как написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале, оренбургская степь – идеальное место для посадки. По его словам, именно на нем настаивают специалисты-баллистики РКК «Энергия». Государственный деятель также напомнил, что именно в оренбургском военном авиационном училище учился первый космонавт Юрий Гагарин.

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«Вот почему в Роскосмосе в случайности не верят. Случайность – это непознанная закономерность», – сказал он.





По некоторым данным, Роскосмос потратит порядка двух миллиардов рублей на создание комплекса районов посадки корабля «Орел». Уже успешно завершен выпуск эскизного проекта, который определил требования, состав оборудования и технологию работ с возвращаемым аппаратом корабля в районах его приземления.





Отметим, что перспективный космический пилотируемый корабль «Орел», который раньше назвали «Федерация», создается в рамках российской лунной программы. Его первый запуск запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный. Он пройдет без космонавтов. Во время полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. Потом через год «Орел» выполнит второй полет также без космонавтов, но будет проведена стыковка со станцией. В 2028-м он должен совершить уже пилотируемый облет Луны.





Напомним, 17 апреля в степях Казахстана приземлился посадочный модуль корабля «Союз МС-17». На его борту находились три человека – россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубенс. Они вернулись на Землю после полугодичной экспедиции на МКС.