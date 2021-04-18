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Прибавилось 1 300 заболевших. Минздрав озвучил свежие данные по коронавирусу за сутки

В Беларуси за последние сутки прибавилось 1 300 случаев заражения коронавирусом.


Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 344 223 заболевших, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минздраве.

Выздоровели после перенесенной инфекции 334 852 человека, в том числе за последние сутки – 1 479. За все время распространения коронавируса в стране скончались 2 423 пациента с диагнозом COVID-19.

В лабораториях республики провели 5 666 746 тестов для выявления инфекции, в том числе за последние сутки — 19 553.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом составило 140 730 596. С начала пандемии от инфекции скончались 3 011 014 человек, выздоровели – 80 204 771. Всего вирус охватил 192 государства.
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