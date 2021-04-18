







Оксфордский университет изучил риски образования тромбов в результате прививок Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Причем исследовали более 489 тыс. вакцинированных, пишет officelife.media.





Риск тромбоза воротной вены, кажется, в 30 раз выше от mRNA-вакцин Pfizer и Moderna, чем от AstraZeneca», — прокомментировали исследование разработчики «Спутник V».





В следующем сообщении сказано про риск развития тромбоза церебральной вены — основной причины, по которой многие регуляторы рекомендовали приостановить использование вакцин, производимых AstraZeneca и Johnson & Johnson. Если верить исследованию, он практически сопоставим для вакцины AstraZeneca (5 на миллион) и для mRNA-вакцин Pfizer и Moderna (4 на миллион).





Тем не менее риск тромбоза церебральной вены из-за самого COVID-19 может превышать риск от mRNA-вакцин в 8 раз, а для тромбоза воротной вены — в 10 раз. Поэтому регулирующим органам следует изучить эти данные, чтобы сделать более обоснованные выводы», — считают авторы российской вакцины.





Именно из-за тромбов было приостановлено использование вакцины Johnson & Johnson, а для AstraZeneca тромбоз включили в список редких побочных эффектов.