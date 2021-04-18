Умер сооснователь компании Adobe и разработчик формата PDF Чарльз Гешке
Один из двух основателей компании-разработчика программного обеспечения Adobe Inc. Чарльз Гешке умер 16 апреля на 82-м году жизни в своем доме в городе Лос-Альтос, штат Калифорния. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление компании.
«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем на протяжении десятилетий», — написал глава Adobe Шантану Нарайен в письме сотрудникам компании, сообщает Медуза.
- Чарльз Гешке начинал свою карьеру в компании Xerox в 1972 году. Там он познакомился с Джоном Уорноком, вместе с которым основал Adobe в 1982 году. Гешке был одним из разработчиков формата PDF.
- В 1992 году Гешке похитили и четыре дня удерживали в заложниках в городе Холлистер в Калифорнии. За бизнесмена требовали выкуп в размере 650 тысяч долларов. Полиции удалось обезвредить злоумышленников и освободить Гешке.
- В 2009 году президент США Барак Обама наградил Гешке и Уорнока национальной медалью США в области технологии и инноваций.
11:20 18/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение