В Борисовском районе пьяный дальнобойщик направил автопоезд в кювет





На территории Борисовского района, на 25-м километре автомобильной дороги Р-63 Борисов-Вилейка-Ошмяны, 39-летний водитель автопоезда в составе тягача «Вольво» с полуприцепом «Крона» не справился с управлением, пишет EX-PRESS.BY со ссылкой на пресс-служба УВД Минского облисполкома.





Машина съехала в правый по ходу движения кювет. Грузовик получил механические повреждения. По результатам медицинского освидетельствования в крови водителя зафиксировано 2,68 промилле алкоголя.





Отметим, что уровень выше 2,5 промилле считается тяжелым алкогольным опьянением.





Обычно в этом случае сильно нарушены все психические и физические функции, в том числе восприятие. Наступает эмоциональная бесчувственность. Повышен риск захлебнуться собственной рвотой, упасть и нанести себе серьезную травму или стать жертвой другого несчастного случая.





Водителю грозит штраф в размере 200 базовых величин (на сегодняшний день 5800 рублей) с лишением права управления транспортным средством сроком на пять лет.





На текущей неделе это уже второе ДТП с пьяным дальнобойщиком в Минской области, сообщили в ГАИ.





Госавтоинспекция в ближайшие дни проведет ряд профилактических мероприятий, таких как контроль при выпуске на линию грузоперевозчиков и рейды на дорогах по проверке физического состояния водителей автопоездов.







