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В Россонском районе парень поджег одежду на пенсионерке — вымогал у нее деньги

Инцидент произошел в одной из деревень Россонского района вскоре после празднования Нового года — 2 января. В дом к пенсионерке проник 22-летний парень. Требуя денег, он поджег на женщине одежду и мебель в комнате. Сельчанке помогли соседи. Злоумышленника ждет суд, сообщает TUT.BY со ссылкой на Следственный комитет.




Вечером 2 января пьяный 22-летний молодой человек пришел к 72-летней односельчанке и стал требовать денег. Женщина не открыла ему дверь, тогда он выставил оконную раму в веранде ее дома и зашел внутрь.

Требуя денег, «гость» избил пожилую женщину. Она отдала ему 453 рубля.

Парень ушел, но позже вернулся. На этот раз, требуя денег, он облил смесью бензина и минерального масла одежду на пенсионерке и мебель в комнате. Поднес спичку — и все это загорелось. Затем злоумышленник сбежал.

Женщина закричала — и на помощь к ней прибежал односельчанин, он помог потушить горящую одежду и мебель.

Милиция задержала парня в тот же день. Его обвиняют в разбое с проникновением в жилище и умышленном уничтожении и повреждении имущества, совершенном общеопасным способом. Он под стражей, дело вскоре поступит в суд.

Молодой человек судим за угрозу убийством и угон.
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