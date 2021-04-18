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Главный Дед Мороз страны Радивилов отметил 60-летие на сцене Белгосфилармонии

В субботу заслуженный артист Беларуси Владимир Радивилов отметил свой юбилей на сцене Белорусской государственной филармонии.


Поздравить с 60-летием главного Деда Мороза страны, который уже 26 лет зажигает во Дворце Республики елку, пришли друзья и известные коллеги — исполнители Владимир Провалинский и Виктория Алешко, шоу «Аллюр», ансамбль «Свята» и другие, пишет newsbel.by. 

Программа называлась «Истинный артист». Как отметил сам Радивилов, 2021 стал для него юбилейным и в творчестве — 35 лет. 

В программе были показаны лучшие номера из его багажа, состоялись парные монологи, было много песен, написанных специально для юбиляра. 

Вечер в большом концертном зале Белгосфилармонии прошел в атмосфере радости: Радивилов шутил, а его гости преподносили творческие сюрпризы.
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