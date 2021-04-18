Дожди, грозы и до +15°C. Погода на неделю с 19 по 25 апреля

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В первой половине следующей недели атмосферными процессами станет управлять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой будут поступать влажные воздушные массы, пишет ОНТ. Облачно с прояснениями. В понедельник без существенных осадков, во вторник по юго-востоку пройдут небольшие дожди. Влажность до 80%. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2…+7°C. Днем в понедельник +5…+10°C, во вторник +4…+8°C.





В середине недели метеоусловия будет определять южный циклон с центром над Украиной. Связанный с ним активный атмосферный фронт принесет увеличение и уплотнение облачности. На большей части пройдут дожди, наиболее интенсивные по востоку, днем возможны грозы. Влажность до 90%. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +3…+8°C. Днем +3…+9°C.





Во второй половине недели сохранится влияние ненастного циклона. Ожидается облачная, с небольшими прояснениями погода. Почти повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер северо-восточный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью +3…+7°C. Днем в четверг +11…+14°C, в пятницу от +7°C по западу до +15°C по юго-востоку.



