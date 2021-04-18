



Мария Кулешова / vb.by





Единственной участницей городского отбора стала 20-летняя Мария Кулешова из Кобринского района, пишет “Вечерний Брест”. Девушка работает учителем по классу баяна-аккордеона в агрогородке Киселевцы.





По информации членов жюри, были и другие желающие, но их пришлось отсеять на стадии подачи заявок. Основная причина — претендентки не соответствовали по росту, который должен быть не ниже 174 сантиметров.





Финал очередного республиканского конкурса “Мисс Беларусь” должен был пройти еще в мае прошлого года, но из-за отмены массовых мероприятий он не состоялся.