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Фоторепортаж. Прощание с принцем Филиппом

В Виндзорском дворце члены королевской семьи во главе с королевой прощаются с принцем Филиппом.
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Отпевание прошло в часовне Святого Георгия на территории замкового комплекса, куда гроб с телом покойного герцога-консорта был доставлен на автомобиле "Лендровер", в модернизации которого он лично принимал участие.

 

В пешей траурной процессии за гробом шли дети принца Филиппа - принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна, а также старшие внуки - принцы Уильям и Гарри, пишет Русская служба Би-би-си.

 
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