Фоторепортаж. Прощание с принцем Филиппом
В Виндзорском дворце члены королевской семьи во главе с королевой прощаются с принцем Филиппом.
|
1 из 6
Отпевание прошло в часовне Святого Георгия на территории замкового комплекса, куда гроб с телом покойного герцога-консорта был доставлен на автомобиле "Лендровер", в модернизации которого он лично принимал участие.
В пешей траурной процессии за гробом шли дети принца Филиппа - принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна, а также старшие внуки - принцы Уильям и Гарри, пишет Русская служба Би-би-си.
18:30 17/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение