Александр Лукашенко пока не будет делать прививку от COVID

Об этом он рассказал во время республиканского субботника, сообщает БелТА.





Лукашенко заверил, что в республике производится достаточное количество вакцины, чтобы на 6-8 месяцев обезопасить людей от этого заболевания.





— То, что она действует и предохраняет людей на какой-то период, — это точно, — уверен он

При этом сам А. Лукашенко пока не планирует делать прививку от COVID-19.



