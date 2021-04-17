Александр Лукашенко пока не будет делать прививку от COVID
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Беларуси контролируемая – заболевших даже меньше, чем ожидалось.
Об этом он рассказал во время республиканского субботника, сообщает БелТА.
Лукашенко заверил, что в республике производится достаточное количество вакцины, чтобы на 6-8 месяцев обезопасить людей от этого заболевания.
— То, что она действует и предохраняет людей на какой-то период, — это точно, — уверен он
При этом сам А. Лукашенко пока не планирует делать прививку от COVID-19.
14:57 17/04/2021
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