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Мать адвоката Дмитрия Лаевского готова судиться с БГУ из-за своего увольнения

Белорусский государственный университет с 17 апреля не продлевает контракт с преподавателем гражданского права юридического факультета Еленой Лаевской.

 Елена — мать Дмитрия Лаевского, адвоката экс-претендента в президента Виктора Бабарико, пишет Еврорадио.

— Мой 5-летний контракт с БГУ истекает 17 апреля. 16 марта за месяц до его окончания, как того требует ТК, я уведомила БГУ о своём желании продолжить трудовые отношения. В ответ получила уведомление, что новый контракт заключаться не будет. С 16 марта я вела переписку с БГУ и профсоюзом о недопустимости незаконного увольнения.

Согласно ст. 261-5ТК, наниматель обязан заключить со мной контракт как с лицом предпенсионного возраста. Коллективный договор БГУ также на этот счёт содержит дополнительные гарантии, — пишет преподаватель с 22-летним стажем.

В ответ БГУ говорит Елене, что эти нормы не применяются, так как истек срок избрания её по конкурсу. Проблема только в том, что БГУ не объявил этот конкурс.

— Хотя в отношении других позиций  на моём факультет и на других конкус в этот период объявлялся. Я расцениваю это как дискриминацию, что запрещено ТК. Жду приказ. А потом в суд. И делаю это не для себя. Я не пропаду. Я не хочу чтобы такая модель скрытого сокрашения применялась в отношении других моих коллег, — добавляет Елена.
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