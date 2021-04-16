Под Магдебургом погиб белорусский дальнобойщик

Об этом сообщает местная полиция.





Наш соотечественник на белорусской же фуре ехал в направлении Берлина по правой полосе трехполосной дороги. Недалеко от съезда в населенном пункте Борнштедт он по какой-то причине не отреагировал на то, что следовавший впереди него польский грузовик с 46-летним поляком за рулем остановился из-за возникшей на трассе пробки. В результате удара в общей сложности друг с другом столкнулись 4 фуры, пишет belmir.by





Белорус оказался смертельно ранен. Поляк получил легкие травмы и был доставлен в ближайшую больницу. Их транспортные средства потребовалось отбуксировать. Остальные водители не пострадали. Был нанесен значительный материальный ущерб в размере нескольких десятков тысяч евро. Для устранения последствий ДТП движение на несколько часов перекрыли. Трафик был перенаправлен через съезд в Борнштедте.



