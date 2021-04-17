В Беларуси введут уголовную ответственность для владельцев интернет-ресурсов, не являющихся СМИ
Для владельцев интернет-ресурсов, не являющихся СМИ, в нашей стране введут уголовную ответственность
Об этом сообщает mlyn.by со ссылкой на телеграм-канал sputnik.by.
Она наступит в случае повторного в течение года распространения запрещенной информации после привлечения к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Соответствующие правки в кодекс приняты в первом чтении.
09:50 17/04/2021
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