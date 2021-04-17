Об этом сообщает mlyn.by со ссылкой на телеграм-канал sputnik.by.





Она наступит в случае повторного в течение года распространения запрещенной информации после привлечения к административной ответственности за аналогичное нарушение.





Соответствующие правки в кодекс приняты в первом чтении.



