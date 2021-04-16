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Телеканал ОНТ: «Задавал темп на маршах». Очередное уголовное дело по трём статьям

Судебные процессы по уголовным делам продолжаются

 «Задавал темп на маршах» – так объяснял суть обвинения, предъявленного барабанщику Алексею Санчуку, телеканал ОНТ. 30-летний минчанин был арестован по административному делу 4 ноября, прямо на репетиции, но после ареста на свободу не вышел, пишет belsat.eu

Сейчас Алексей предстал перед судом Московского района Минска в качестве обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса – все они касаются массовых беспорядков.


Алексея Санчука в том числе обвиняют в блокировании дорог, за что «Минсктранс» предъявил ему иск на сумму Br 161 900 рублей. Хотя мужчине инкриминируют действия в группе лиц, но в суде Алексей за все отвечает один – других лиц не нашли. Парень признал вину частично. Свои показания он будет давать после допроса свидетелей и изучения материалов дела.

Алексей Санчук – индивидуальный предприниматель из Минска. Дома его ждет жена и восьмилетняя дочь.

Серьезное обвинение по трем статьям Уголовного кодекса за участие в массовых беспорядках после прошлогодних выборов президента Беларуси предъявили и айтишнику Алексею Короткову. Его дело рассматривает Первомайский суд Минска.

В заключении Алексей остается с 27 августа, когда его задержали по административному делу у Красного костела. Пока Алексей отбывал арест, силовики получили доступ к его айфону и начали раскручивать уголовное дело. Коротков вины не признает. В суде он отказался давать объяснения, мол, «мой дед под страхом смерти не сотрудничал с фашистами… и я не буду».

И барабанщика Алексея Санчука, и программиста Алексея Короткова правозащитники признали политзаключенными.

Суд Советского района Минска продолжил рассмотрение уголовного дела Владимира Жихаря, которому инкриминируется захват травматического пистолета у милиционера. И здесь «Минсктранс» заявил свой общественный иск: 30 тысяч рублей за перебои в работе общественного транспорта. Иски к Жихарю заявили и два омоновца, которые проходят по делу потерпевшими. В качестве компенсации морального вреда они требуют по 1000 рублей каждый.

Арестованный на 15 суток правозащитник «Вясны» Александр Войтешик объявил голодовку. Так он выразил свой протест против незаконного задержания и несправедливого ареста. Войтешика задержали в суде Барановичского района якобы за попытку сделать снимок и обвинили в неуважении к суду.
Ирина Корниенко/АА, «Белсат»
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