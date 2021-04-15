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Фотофакт: Милота! В Гродненском зоопарке — пополнение

У европейских муфлонов в Гродненском зоопарке 9 апреля родилась малышка.


Это не первый ребенок в дружной семье, пишет Вечерний Гродно. Сегодня с родителями живут девочка, которая родилась два года назад, и мальчик, появившийся на свет в 2020 году. Пара удивляет завидным постоянством: детёныши у неё рождаются с разницей в год практически в один день. Так, старшая девочка появилась на свет 10 апреля 2019 года, а мальчик, как и его маленькая сестрёнка, — 9 апреля.
Кстати, муфлоны — ближайшие родственники домашних овец. Европейский муфлон — единственный дикий баран, обитающий в Европе. У муфлонов рога растут всю жизнь, они только у самцов. Самки муфлонов приносят только одного ягнёнка, двойни рождаются очень редко.
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