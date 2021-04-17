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Какие законы изменили в Беларуси и как они повлияют на жизнь белорусов

Кого они затронут? Белорусские депутаты утвердили ряд законопроектов, которые в той или иной степени повлияют на жизнь белорусов.

Какие законы изменили в Беларуси и как они повлияют на жизнь белорусов
Фото: © Белновости
Заседание пятой сессии Палаты представителей Нацсобрания седьмого созыва состоялось 16 апреля, пишет belnovosti.by

Новшества в закон о туризме

Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о туризме.

Документ призван защитить туристов, вводится ответственность туроператоров, а не турагента.

В стране может быть введен институт финансового обеспечения ответственности туроператора.

Поправки в закон об адвокатской деятельности

Депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности.

Среди основных новшеств:

вводится упрощенный порядок стажировки и сдачи квалификационного экзамена претендентов;
упраздняется деятельность адвокатов в составе адвокатских бюро и индивидуально. 
Изменения в УК
В первом чтении рассмотрен законопроект об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности.

Изменения вводятся, учитывая общественно-политическую ситуацию в стране.

Главными изменениями в документе стали:

умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия;
распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, запрещенной информации;
неисполнение решения о признании организации экстремистской и о приостановлении ее деятельности;
усиление ответственности за клевету, призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности, надругательство над госсимволами;
сопротивление сотруднику ОВД, иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка.
О недопущении реабилитации нацизма
Во втором чтении рассмотрен законопроект, призванный урегулировать вопросы противодействия реабилитации нацизма.

МВД определит перечни нацистской символики и атрибутики.

О противодействии экстремизму

Законопроект принят с целью дальнейшего усовершенствования законодательства о противодействии экстремизму в целях обеспечения национальной безопасности, прав и свобод граждан.

О массовых мероприятиях

Парламентарии во втором чтении приняли еще один документ, который обеспечит в будущем общественную безопасность и порядок при проведении массовых мероприятий.

Об обеспечении нацбезопасности

Во втором чтении депутаты приняли законопроект, который позволит усовершенствовать правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел, условия и пределы применения физической силы, оружия, специальных средств, боевой и специальной техники военнослужащими внутренних войск, сотрудниками органов погранслужбы, госохраны, госбезопасности.

 
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