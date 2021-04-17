Заседание пятой сессии Палаты представителей Нацсобрания седьмого созыва состоялось 16 апреля, пишет belnovosti.by

Новшества в закон о туризме

Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о туризме.





Документ призван защитить туристов, вводится ответственность туроператоров, а не турагента.





В стране может быть введен институт финансового обеспечения ответственности туроператора.

Поправки в закон об адвокатской деятельности

Депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности.





Среди основных новшеств:





вводится упрощенный порядок стажировки и сдачи квалификационного экзамена претендентов;

упраздняется деятельность адвокатов в составе адвокатских бюро и индивидуально.

Изменения в УК

В первом чтении рассмотрен законопроект об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности.





Изменения вводятся, учитывая общественно-политическую ситуацию в стране.

Главными изменениями в документе стали:

умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия;

распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, запрещенной информации;

неисполнение решения о признании организации экстремистской и о приостановлении ее деятельности;

усиление ответственности за клевету, призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности, надругательство над госсимволами;

сопротивление сотруднику ОВД, иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка.

О недопущении реабилитации нацизма

Во втором чтении рассмотрен законопроект, призванный урегулировать вопросы противодействия реабилитации нацизма.





МВД определит перечни нацистской символики и атрибутики.

О противодействии экстремизму

Законопроект принят с целью дальнейшего усовершенствования законодательства о противодействии экстремизму в целях обеспечения национальной безопасности, прав и свобод граждан.





О массовых мероприятиях

Парламентарии во втором чтении приняли еще один документ, который обеспечит в будущем общественную безопасность и порядок при проведении массовых мероприятий.





Об обеспечении нацбезопасности

Во втором чтении депутаты приняли законопроект, который позволит усовершенствовать правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел, условия и пределы применения физической силы, оружия, специальных средств, боевой и специальной техники военнослужащими внутренних войск, сотрудниками органов погранслужбы, госохраны, госбезопасности.







