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В Италии ослабят карантинные ограничения

А апреле страна приступает к вакцинации населения Капри, Искьи и Прочиды, а также побережья Сорренто.

В Италии предполагается массовая вакцинация жителей популярных туристических направлений Италии. 
В Италии начнут постепенное снятие карантинных ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом, с 26 апреля. Об этом в пятницу, 16 апреля на пресс-конференции сообщил премьер-министр Марио Драги, сообщает ТАСС.

Решение о послаблениях с 26 апреля основано на эпидемиологических данных, которые улучшаются, указал Драги.

По последним данным итальянского минздрава, в стране зафиксировано 16 974 новых случаев заболевания и 380 летальных исходов за сутки. Всего за время пандемии коронавируса зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания, погибли от последствий инфекции 115 937 человек.

Полную вакцинацию получили более 4,2 млн итальянцев, уведомил минздрав. Граждан прививают препаратами американской компании Pfizer/BioNTech и Moderna, а также вакциной Vaxzevria шведско-британской компании AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что экономика Италии, третья по величине в зоне ЕС, оправится от удара нанесенного пандемией коронавируса, только в конце следующего года.
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