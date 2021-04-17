+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Байден определил иммиграционные квоты для беженцев

В 2021 финансовом году США примут 1,5 тыс беженцев из Европы и Центральной Азии

Президент США Джо Байден подписал указ, определяющий количество беженцев, которые Соединенные Штаты будут готовы принять в 2021 финансовом году (период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года), пишет golosameriki.com
На беженцев из государств Африки выделено 7 тыс виз, Восточной Азии – 1 тыс, Европы и Центральной Азии – 1,5 тыс, Латинской Америки и государств бассейна Карибского моря – 3 тыс, Ближнего Востока и Южной Азии – 1,5 тыс. Еще 1 тыс виз останутся в резерве.

Позднее пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки указала, что в ближайшем будущем размеры квот могут быть изменены.
Ранее Байден обещал увеличить число принимаемых беженцев до 62,5 тыс.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]