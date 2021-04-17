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Скандал: более 120 преподавателей ВШЭ поддержали журналистов издания Doxa

Более 120 действующих профессоров и преподавателей Высшей школы экономики подписали открытое письмо в поддержку четырех журналистов студенческого издания DOXA, против которых власти возбудили уголовное дело о вовлечении в протесты несовершеннолетних.

фото: bbc.com

Письмо опубликовано на сайте газеты "Троицкий вариант", в нем содержится призыв к властям прекратить уголовное дело, а к преподавателям других вузов - присоединиться к поддержке, пишет newsru.com

В нем преподаватели подчеркивают, что их студенты, сотрудники и сотрудницы DOXA, "подверглись преследованию за свою журналистскую и правозащитную деятельность".

Преподаватели вуза высказывают мнение, что уголовное преследование Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич "противоречит здравому смыслу".

"Основание для обвинений - ролик, где они говорили о незаконности отчислений студентов за реализацию ими права на свободу собраний и выражение своего мнения. Фактически, это преследование за выступление в защиту права молодых людей иметь и свободно выражать собственную точку зрения на происходящее в стране, в которой им предстоит жить", - пишут авторы письма.

DOXA издается с 2017 года, первоначально как студенческое издание ВШЭ. В 2019 году DOXA в ВШЭ лишили статуса студенческой организации. Об уголовном деле там заявили, что оно не имеет отношения к ВШЭ, отметив, правда, что подходят к подозреваемым с учетом презумпции невиновности.
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