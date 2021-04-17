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Белорусских пилотов начнут готовить уже в этом году в Минске

Государственная академия авиации примет пока совсем немного абитуриентов, однако в последующие годы обещает расширить квоты.

Беларусь с этого года начнет готовить собственных авиаторов, рассказал директор Департамента по авиации Беларуси Артем Сикорский во время подписания договоренности по вопросам летной годности с Федеральным агентством воздушного транспорта РФ, передает корреспондент Sputnik.

"Уже с 1 сентября мы наберем группу для подготовки пилотов коммерческой авиации. Для этих целей сейчас внимательно изучаем самолеты Як-152 как замену Як-52. Изучаем летно-технические характеристики, условия приобретения. Это действительно хороший самолет, так называемая "летающая парта", - пояснил Сикорский.

Готовить летчиков будет Белорусская государственная академия авиации. Сейчас она готовит только инженеров-техников и диспетчеров. Чтобы поступить на единственную летную специальность, абитуриентам нужно будет сдать ЦТ по белорусскому либо русскому языкам, математике, английскому языку и экзамен по ФИЗО. В этом году вуз примет 16 человек – 8 на бюджет и 8 на "платку".

Артем Сикорский уточнил, что до этого момента подготовка белорусских пилотов велась в трех российских вузах – в Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновске, поскольку "Россия обладает уникальными компетенциями в части подготовки пилотов, менеджмента авиакомпаний, там высокой потенциал в конструкторской школе".

"В России сохранена вся система подготовки специалистов для гражданской авиации. У нас не пропало ни одно учебное заведение – сегодня их 15. Мы готовы к сотрудничеству с минским вузом (Белорусской государственной академией авиации - Sputnik), готовы обмениваться опытом и знаниями", - добавил глава Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александр Нерадько.
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