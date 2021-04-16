Якобы молодой человек вывесил бело-красно-белый флаг в окне, хотя и он, и его жена утверждают обратное, пишет belsat.eu





Решение присудить Петру Пажитных 12 суток вынесла 15 апреля судья Первомайского района Анастасия Кулик. Минчанина на заседание не привезли, он мог участвовать через «Skype».





По словам его родственницы Дарьи, которая присутствовала в судебном зале, Петр выглядел уставшим, будто не спал с момента задержания. Милиционеры в протоколе написали, что флаг висел на балконе, но на фото, приобщенном к делу, он был в окне без балкона. Дело отправили на доработку, исправили место нахождения флага.





Петр и Маргарита Пажитных. Фото — семейный архив





Против Петра свидетельствовали неизвестные силовики в масках. Маргарита, жена Петра, которую также вызывали в качестве свидетеля, говорит, что никогда не видела и не вывешивала национальной атрибутики в квартире:





«Свидетели милиционеры путались в показаниях. В тот день, когда ГУБОПиК двери ломал, флаг никто не вывешивал, никакой атрибутики в окнах не было. По фотографиям, приложенным к делу, их сделали в день, когда к нам ворвались. Ведь одной из комнат мы не пользуемся, я знаю, как и что там лежит. И на фото все так же. Меня тогда закрыли в гостиной, Петя лежал лицом в пол в спальне. Можно было положить и сфотографировать все что угодно.





Нашу собаку слышал весь район: она громко лает, но не бросается на людей. Они сказали мне закрыть ее на балконе, предупредили, что если на них бросится, то застрелят. К тому же курили в нашей спальне».





Также Маргарита отмечает, что Петр почему-то себя оговорил:





«На суде он сказал, что сейчас ничего не вывешивал. Якобы вывешивал осенью флаг, когда меня не было, а когда я возвращалась, то его снимал. Я не знаю, почему и зачем он так сказал. Может, ему приказали так сказать».

Силовики без опознавательных знаков утром 13 апреля пришли с обыском к молодой семье – Петру и Маргарите Пажитным. Чтобы попасть в квартиру, они выбили стекло на балконе и взломали дверь. Позже в телеграм-канале «Жёлтые сливы» появился пост с видео, на котором Петр рассказывает, что был задержан за то, что в чате «Уручье – гражданское общество», который он администрировал, «появлялись призывы к перекрытию дорог и радикализму».







