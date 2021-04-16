Кадр: 24.kg

В качестве доказательства он сам выпил его на пресс-конференции, передает 24.kg.





Глава Минздрава рассказал, что нынешний президент Киргизии Садыр Жапаров еще в марте прошлого года предлагал такой метод лечения COVID-19. В июле министр дал выпить отвар своим родственникам, и им стало легче.





Лечить пациентов отваром начали во время второй волны коронавируса. Выздоровели уже 300 человек. Жапаров лично руководит процессом и определяет дозировку, потому что «каждый корень отличается от другого», подчеркнул министр. Президент прочитал лекцию врачам, как надо пить отвар, чтобы не умереть. Например, его нельзя употреблять холодным, пишет Лента.ру.





После пресс-конференции некоторым журналистам, стоявшим недалеко от того места, где кипятили отвар, стало плохо. Бейшеналиев отметил, что «они, наверное, психологически не готовы». Он пояснил, что у горячего отвара специфический запах. «Вот и подумали, что умрут, и им стало плохо», — отметил глава Минздрава.





Накануне Жапаров заявил, что киргизские врачи разработали способ вылечить коронавирус за несколько дней.



