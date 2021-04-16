Очереди фур на границе Беларуси и Литвы растут

По данным ассоциации, в настоящее время 1,04 тыс. фур стоят на белорусской стороне границы, а 416 - на литовской.





"На этот раз очередь формируется не из-за неисправностей в системах информационных технологий, а из-за нехватки ответственных людей на погранпостах, которые должны проверять выезжающие и въезжающие транспортные средства. Некоторые водители провели на границе уже неделю, особенно сложная ситуация на пунктах контроля "Мядининкай" и "Лаворишкес", - говорится в сообщении.





Между тем, пограничники и таможенники уверяют, что ситуация на границе обычная.





По словам представителя Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюса Мишутиса, сотрудников на погранпунктах достаточно, а ситуация в пятницу не является исключительной.





"Утром можно было насчитать 1,14 тыс. автомобилей в очередях, а сейчас 1,01 тыс. Так что здесь нет чего-то особенного по сравнению с последними днями и со всем этим периодом последних двух-трех недель, все крутится примерно вокруг таких цифр", - сказал Мишутис BNS.





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Представитель Таможенного департамента Витас Волунгявичюс также подтвердил BNS, что ситуация в пятницу обычная. Он напомнил, что сейчас на пропускном посту "Мядининкай" идет реконструкция, поэтому там сужены проезды, а грузовики пропускают через полосу легковых автомобилей.





По словам Волунгявичюса, из-за вероятного снижения пропускной способности водителям предлагается пользоваться услугами других пропускных пунктов.





Он подчеркнул, что очереди меньше, чем сообщает Linava, которая при подсчете учитывает и фуры, находящиеся на площадках ожидания.



