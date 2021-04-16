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В России МВД выдвинуло ультиматум странам СНГ из-за мигрантов, "застрявших" в стране в период пандемии

Страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан, которые незаконно находятся в России, иначе Москва примет меры вплоть до закрытия границ, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

Он сказал это на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

фото: Юрия Стрельца, kommersant.ru

"Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна, - заявил он. - Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ". Слова чиновника приводит "Интерфакс".

Замминистра рекомендовал заняться этой проблемой с помощью СМИ и "блогеров местных государств".

"Никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет", - заверил Горовой.

Из-за пандемии часть мигрантов успела уехать из России, но не смогла вернуться из-за закрытия границ, а часть осталась без возможности уехать домой. Указами президента РФ оставшимся иностранцам продлили до 15 июня 2021 года право пребывания или проживания в России, сроки учета и другие меры по урегулированию их правового положения.

Буквально в этом месяце в Кремле сетовали на нехватку рабочих рук в российской экономике. Там признавали, что без гастарбайтеров невозможно реализовать амбициозные планы в строительстве и в сельском хозяйстве.

Также сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение со странами Центральной Азии с 1 апреля, и это будет способствовать возвращению трудовых ресурсов, уехавших из-за COVID-19. По прогнозу президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, в страну может вернуться до миллиона человек. При этом соцопросы по итогам 2020 года фиксируют рост негативного отношения жителей России к мигрантам, что чревато обострением межнациональных конфликтов.
newsru.com
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