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Стресс и потеря либидо. Парфюмер — о том, к чему ведет утрата обоняния из-за ковида, и как его вернуть

Давно известно, что эфирные масла неплохо противостоят вирусам и часто применяются при профилактике заболеваний.

Фото носит иллюстративный характер, из открытого дорступа 

Как использовать их при потере обоняния после коронавируса, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости».

Ухудшение (гипосмия) или полная потеря обоняния (аносмия) — распространенные симптомы COVID-19, которые связаны с отеком слизистых носа и поражением рецепторов.

Кроме очевидных трудностей, вызываемых потерей обоняния, существуют и те, о которых слышали немногие.

— Рекомендую всем, кто столкнулся с таким негативным последствием ковида, как потеря обоняния, обязательно заняться его восстановлением. Ведь такое, казалось бы, незначительное проявление, приводит к снижению либидо или даже импотенции. В носу находится вомероназальный орган, который отвечает за сексуальное влечение, — рассказывает парфюмер Мэри Фурс. — Также, когда мы не чувствуем запахи, у нас отсутствуют ароматные источники наслаждения. Мы буквально не испытываем радости и вкуса жизни. Это приводит к развитию астено-депрессивного синдрома (частой и быстрой утомляемости). В долгосрочной перспективе это может приводить к стрессу и даже депрессии.

Специалист подчеркивает и то, что после вирусной инфекции некоторые могут наблюдать искаженное восприятие запахов (паросмию). В этот период любимые духи начинают пахнуть туалетным мылом, а соленый огурец — арбузом.

— Весь 2020 год у меня прошел под флагом восстановления обоняния. Эфирным маслам в этом плане нет равных. Прошлый год показал, насколько велик их восстанавливающий эффект, поэтому сильно повысилась их популярность. Огромное количество людей столкнулись с потерей возможности различать запахи. А ведь наши эмоции тесно связаны с ароматами, которые мы вдыхаем.

В восстановлении обоняния, как отмечает парфюмер, наиболее эффективно эфирное масло базилика.

— Можно капать масло на ладони, растирать и периодически вдыхать аромат. Или использовать ароматерапевтические капли в нос. Мой рецепт: на 10 мл масла жожоба добавить 4–5 капель масла чайного дерева и 3–4 капель масла базилика. Закапывать смесь в каждую ноздрю 3–5 раз в день, — говорит специалист.

При наличии аромадиффузора очищать воздух в доме можно маслами базилика, апельсина и можжевельника. Полезным при восстановлении обоняния считается и тренировка рецепторов: поочередно вдыхать розу, гвоздику, базилик и эвкалипт (15 секунд вдыхать, делать 10-секундный перерыв и переходить к следующему аромату).

— Но такая помощь эффективна только при выборе качественных масел. Средства из супермаркета для этих целей не подойдут. Я рекомендую покупать ароматерапевтические масла в аптеках или специализированных магазинах, — подчеркивает М. Фурс.
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