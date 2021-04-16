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Как использовать их при потере обоняния после коронавируса, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости».





Ухудшение (гипосмия) или полная потеря обоняния (аносмия) — распространенные симптомы COVID-19, которые связаны с отеком слизистых носа и поражением рецепторов.





Кроме очевидных трудностей, вызываемых потерей обоняния, существуют и те, о которых слышали немногие.





— Рекомендую всем, кто столкнулся с таким негативным последствием ковида, как потеря обоняния, обязательно заняться его восстановлением. Ведь такое, казалось бы, незначительное проявление, приводит к снижению либидо или даже импотенции. В носу находится вомероназальный орган, который отвечает за сексуальное влечение, — рассказывает парфюмер Мэри Фурс. — Также, когда мы не чувствуем запахи, у нас отсутствуют ароматные источники наслаждения. Мы буквально не испытываем радости и вкуса жизни. Это приводит к развитию астено-депрессивного синдрома (частой и быстрой утомляемости). В долгосрочной перспективе это может приводить к стрессу и даже депрессии.





Специалист подчеркивает и то, что после вирусной инфекции некоторые могут наблюдать искаженное восприятие запахов (паросмию). В этот период любимые духи начинают пахнуть туалетным мылом, а соленый огурец — арбузом.





— Весь 2020 год у меня прошел под флагом восстановления обоняния. Эфирным маслам в этом плане нет равных. Прошлый год показал, насколько велик их восстанавливающий эффект, поэтому сильно повысилась их популярность. Огромное количество людей столкнулись с потерей возможности различать запахи. А ведь наши эмоции тесно связаны с ароматами, которые мы вдыхаем.





В восстановлении обоняния, как отмечает парфюмер, наиболее эффективно эфирное масло базилика.





— Можно капать масло на ладони, растирать и периодически вдыхать аромат. Или использовать ароматерапевтические капли в нос. Мой рецепт: на 10 мл масла жожоба добавить 4–5 капель масла чайного дерева и 3–4 капель масла базилика. Закапывать смесь в каждую ноздрю 3–5 раз в день, — говорит специалист.





При наличии аромадиффузора очищать воздух в доме можно маслами базилика, апельсина и можжевельника. Полезным при восстановлении обоняния считается и тренировка рецепторов: поочередно вдыхать розу, гвоздику, базилик и эвкалипт (15 секунд вдыхать, делать 10-секундный перерыв и переходить к следующему аромату).





— Но такая помощь эффективна только при выборе качественных масел. Средства из супермаркета для этих целей не подойдут. Я рекомендую покупать ароматерапевтические масла в аптеках или специализированных магазинах, — подчеркивает М. Фурс.



