Глава министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что 2 млн. белорусов планируют принять участие в республиканском субботнике.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Откуда министр узнал мнение стольких белорусов, там не уточнили. Проводился ли какой-то национальный опрос, или работники белорусских предприятий писали петиции с требованием пустить их на субботник — мы не знаем, пишет telegraf.by

Однако в Минздраве подсчитали, что эти 2 млн граждан страны скинуться на сумму не менее 8 млн рублей.





Из них в Минздраве рассчитывают получить 50% и обещают направить «на развитие системы здравоохранения», закупку расходников. Об этом сообщил Дмитрий Пиневич.

Субботник добровольный?

Напомним, что Совет министров Республики Беларусь принял решение провести 17 апреля 2021 года общенациональный субботник.





“В связи с объявлением 2021 года Годом народного единства республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным рравительству, а также местным исполнительным и распорядительным органам, другим организациям на добровольной основе провести 17 апреля республиканский субботник”, — говорится в постановлении Совмина.





Деньги, заработанные во время проведения субботника, перечисляются в облисполкомы и Минский горисполком. Объем заработка, перечисляемого в фонд государства, определяют сами работники добровольно, напомнили в правительстве.

В Минтруда рассказали, кого на субботник нельзя пускать

В министерстве труда, в свою очередь, рассказали, кого не допустят к участию в добровольном мероприятии. Вот их требования:





— не допускать к выполнению работ работников в случае ухудшения самочувствия, связанного с простудными заболеваниями, с признаками и в состоянии болезни. С учетом эпидемиологической ситуации при организации работ на субботнике необходимо учитывать рекомендации министерства здравоохранения, а также не допускать к выполнению работ работников в болезненном состоянии. Так как проведение медицинского осмотра в данной ситуации невозможно, необходимо для установления подобных фактов провести опрос работников о состоянии их здоровья при проведении целевого инструктажа;





— не допускать работников, не имеющих соответствующей подготовки, к выполнению работ, относящихся к работам с повышенной опасностью в соответствии с приложением 7 к постановлению министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175;





— не допускать к выполнению работ работников, не обеспеченных средствами индивидуальной защиты в соответствие с перечнем средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.



