Бастунец избран руководителем БАЖ

16 апреля XI съезд Белорусской ассоциации журналистов избрал руководителем организации Андрея Бастунца, который до этого ею руководил. За его кандидатуру единогласно проголосовали делегаты. Бастунец будет председателем БАЖ в следующие три года.