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Бастунец избран руководителем БАЖ

16 апреля XI съезд Белорусской ассоциации журналистов избрал руководителем организации Андрея Бастунца, который до этого ею руководил. За его кандидатуру единогласно проголосовали делегаты. Бастунец будет председателем БАЖ в следующие три года.


Андрей Бастунец / baj.by

Заместителями председателя были избраны Олег Агеев, Александр Старикевич, Борис Горецкий и Ирина Славникова.

В работе съезда участвовало около 60 делегатов, а также гости. Были упомянуты журналисты, находящиеся за решеткой. Их более десятка.

Съезд потребовал "немедленно освободить всех журналистов и медиаспециалистов, находящихся за решеткой", "обеспечить беспрепятственный доступ к информации журналистам", "признать на законодательном уровне право каждого собирать и распространять информацию в отечественных и зарубежных массмедиа", "создать равные экономические условия для массмедиа; отказаться от госмонополии в областях создания и распространения продукции СМИ", "обсудить изменения в законодательство в области СМИ с участием белорусского общества, журналистского и бизнес-сообщества и международных экспертов", пишет Еврорадіо.
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