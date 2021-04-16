Дочь фигурантов "Пинского дела" забрали в приют

Елене Мовшук и ее мужу Сергею, грозит до 6,5 года колонии за участие в «массовых беспорядках». Их пятилетнюю дочь поместили в приют, хотя приговор по делу еще не озвучен, передает Фигурантам "Пинского дела", многодетной материи ее мужу Сергею, грозит до 6,5 года колонии за участие в «массовых беспорядках». Их пятилетнюю дочь поместили в приют, хотя приговор по делу еще не озвучен, передает Свабода





Мать 3 дочерей (двое из них несовершеннолетние) Елена Мовшук находится за решеткой с 10 августа.





"Голая, босая и разбитая" - так сокамерницы Елены описывали мужу Сергею состояние жены после ее задержания.





"Лена поступила в Пинский изолятор в чем мать родила», — рассказывал ранее Свободе Сергей Мовшук. Его самого также задержали 10 августа. Однако, в отличие от Елены, которую после изолятора сразу же перевели в Барановичский СИЗО, Сергей до сих пор находится под домашним арестом.





У пары Мовшуков один общий ребенок - 5-летняя Карина. 10-летнюю дочь Елены Ангелину в сентябре также забрали в приют. Однако через некоторое время под опеку ее взяла крестная. Карина же постоянно, до начала суда, находилась вместе с папой.





Услышав запрос прокурора, Елена Мовшук написала: "я повешусь"

Суды над фигурантами "Пинского дела" начались 23 марта. Перед первым заседанием Сергей Мовшук сказал: "Если меня посадят, это будет сильный удар по дочери".





В ходе судебного заседания 14 апреля прокурор запросил для Елены 6 лет колонии общего режима, для Сергея - 6,5 года "усиленного". Услышав это, Елена написала в тетрадке: "я повешусь"





"Она написала это большими буквами. И показала тетрадь, немножко наклонив боком, чтобы Сергей посмотрел, - рассказывает мачеха обвиняемого Олега Рубца Татьяна. - Я и Оля (жена обвиняемого Сергея Леженко. - РС) сидели за Сергеем. Когда мы увидели эти слова, начали плакать"





В своем последнем слове Елена просила судью ее жестко не наказывать. "Я очень нужна своим детям, меня волнует их судьба", - сказала она плача.





Дочь забрали в приют в день, когда прокурор запросил срок для родителей

В тот день сразу после заседания Сергей узнал, что его дочь Карину из детского сада забрали социальные работники. Потом ее поместили в приют. Сергей собирался забрать Карину в тот же день, сразу после возвращения в Пинск. Однако дочь ему не отдали. Несмотря на то, что Сергей Мовшук не лишен родительских прав, 5-летняя Карина до сих пор находится в приюте.





По информации родных Сергея Мовшука, одна "очень приличная" пинская семья хочет оформить над Кариной опеку. Теперь они собирают необходимые документы для удочерения.





Близкие родственники, включая старшую совершеннолетнюю дочь Елены, не могут удочерить Карину по разным причинам.





Приговор 14 фигурантам "Пинского дела" вынесут в суде Московского района Бреста 30 апреля. В зал заседания планируют пустить только 2 родственников каждого из подсудимых.









Что рассказывают пинчане о событиях 9-10 августа

По словам жителей Пинска, с которыми ранее поговорила Свобода, 9 августа после 20:00 люди пришли к избирательным участкам, чтобы посмотреть на итоговые протоколы. Однако члены избирательных комиссий сообщили, что уже передали результаты в Пинский городской исполнительный комитет.





Около 21:00 несколько тысяч пинчан приблизились к зданию горисполкома, подход к которому заблокировали сотрудники ГОВД и РОВД. К людям вышли начальник ГОВД Дмитрий Коровяковский и председатель горисполкома Иван Ребковец. Они предложили выделить 5 делегатов для переговоров с руководством города.





В течение 2,5 часа протестующие ждали возвращения своих делегатов. В результате на парковку горисполкома приехало подкрепление силовых структур. Они взяли людей в кольцо, из которого протестующие решили прорываться.





Позже люди начали теснить силовиков, используя для защиты подручные материалы (выломанные из скамеек доски, мусорки). Прогнав ОМОН, пинчане через некоторое время разошлись по домам.





На следующий день, 10 августа, люди снова вышли на протест, однако он закончился массовыми жестокими задержаниями.