+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Адвоката Колесниковой Илью Салея отпустили под залог

7 месяцев он был вначале под стражей, а после под "домашним арестом"

Адвоката Колесниковой Илью Салея отпустили под залог
Адвоката Марии Колесниковой Илью Салея отпустили под залог. До этого он находился под домашним арестом, передает the-village.me.

Илья остается в статусе обвиняемого по статье 361 Уголовного кодекса и обязан являться по вызову следственных органов и суда.

Илья может свободно передвигаться по стране и работать. Напомним, долгие месяцы юрист штаба находился в своей квартире без права на общение и прогулки. Видеться Илья мог только со своим адвокатом, который приносил ему продукты и выносил мусор.

Днем 9 сентября в квартире юриста штаба Виктора Бабарико и адвоката Марии Колесниковой Ильи Салея провели обыск, а его самого задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Ему инкриминировали статью 361 УК Беларуси (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).

Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

17 октября стало известно, что Салею изменили меру пресечения и перевели из СИЗО КГБ под домашний арест. Это произошло вскоре после визита Александра Лукашенко в «американку».

Уже в этом году, 20 февраля, ему продлили срок домашнего ареста до 16 апреля.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]