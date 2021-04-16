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Oops! На МКАД-2 застрял в грязи... военный тягач высокой проходимости

На 70–м километре МКАД-2 в грязи застрял военный тягач, пишет ABW.BY.

"БАТ-2 перевозили из воинской части из Барановичей на базу хранения военной техники в Красное Молодеченского района. С автомобилем-тягачом что-то случилось, возможно, "закипел". Водитель принял решение остановиться на обочине, чтобы посмотреть, в чем дело. 

Вес машины почти 80 тонн, она просто продавила грунт. Приехавший на место кран пока не смог вытащить машину из-за большого веса, сейчас идет поиск техники, которая справится с задачей", – рассказал очевидец.

Интересно назначение техники, изображенной на фото.


Это большегрузный четырехосный седельный тягач МАЗ-537 высокой проходимости, разработанный для нужд Советской Армии. А перевозил он БАТ-2 — тяжелый гусеничный путепрокладчик, предназначенный для прокладки путей и дорог в зоне боевых действий.
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