"О событиях этой недели я напишу на русском, так как это для Украины и Беларуси.





В понедельник, 12 апреля, в нашей квартире в Минске прошел второй повторный обыск. После 3-часового обыска, когда всю комнату перебрали по частям, мне сказали, что я должен проехать с ними. Изъяли старые документы, отработавшие свое телефоны и тп. Они искали то, чего на самом деле у нас не было, поэтому найти это было невозможно.





Дальше был несколько часовой допрос. Я подписал документ о неразглашении тайны следствия, поскольку прохожу свидетелем по уголовному делу. Поэтому деталей дела я рассказывать пока не буду.





Допрос был, мягко говоря, не приятным и сопровождался психологическим и физическим насилием. Спрашивали о моей деятельности, а также деятельности моей жены – Татьяны Гацуры-Яворской, которая была признана подозреваемой и задержана неделю ранее после первого обыска.





Конечно, о праве не давать свидетельств о себе или родственниках никто не вспоминал, и слышать не хотел и об адвокате никто не вспоминал.





В конце допроса меня уведомили, что у меня есть 48 часов, чтобы покинуть страну вместе с детьми в целях нашей безопасности. При этом, меня угрожали задержать по уголовному делу, а детей определить в специальные учреждения.





Также меня предупредили, что мне запрещен въезд в страну в течении 10 лет. Никаких документов об этом конечно представлено не было, но звучало вполне убедительно.





Позавчера, в среду, я вылетел, из Минска во Львов вместе со своим сыном. Трое других более взрослых детей остались в Минске по разным причинам. До этого времени за мной постоянно следили.





Вчера вечером Татьяна Гацура-Яворская была освобождена из СИЗО без предъявления обвинения. Она остается в статусе подозреваемой.





Я считаю, что Украина конечно должна реагировать на подобные действия. Это не просто мое личное дело. Это не только вопрос о массовых преследованиях правозащитников в Беларуси за вполне обыденную правозащитную работу.





Меня все время удивляет, когда Украина обижается на то, что другие страны лишь «озабочены» проблемами нашей страны, а в то же время у себя под носом практически никак не реагирует на ситуацию в Беларуси, где уже около 350 политических заключенных и их численность растет с каждым днем.





При этом, я на себе прочувствовал, все антиукраинские настроения и элементы российской пропаганды по отношению к украинцам.





Я искренне благодарен сотням людей, которые нам помогали все это время", - написал Владимир Яворский.