Телеграм-канал Минздрава " Официальный Минздрав " сообщил в пятницу, что глава Минздрава Дмитрий Пиневич привился первой вакциной от коронавируса "Спутник V", произведенной на РУП "Белмедпрепараты".





"Можно уже официально заявить, что партия вошла в массовый оборот", - вроде как пошутил министр.





Минздрав РБ одобрил вакцину "Спутник V" (Гам Ковид Вак), розлив которой проводится на РУП "Белмедпрепараты", только на этой неделе, между тем, есть вероятность, что Пиневич прививался еще осенью.





На первоначально опубликованном телеграм-каналом Минздрава фото, которое потом, надо полагать, было подрезано, в окне видна желтая листва, из чего можно сделать вывод, что прививался Пиневич (не будем утверждать, от чего именно) осенью.





Но тогда даже собственно российской вакцины еще не было, не говоря уже о ее "беларуском" аналоге.





А позже госагентство опубликовало фото, где уже вместо желтых листьев в окне голые ветки, хотя очевидно, что это один и тот же кабинет и один и тот же специалист делает прививку. Напрашивается вопрос - вид из окна отфотошопили?



