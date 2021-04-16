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Нерест закончился: можно идти на щуку

Щуку почти на всех водоемах Беларуси можно ловить с 16 апреля, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.

Во всех областях страны, кроме Витебской, запрет на лов щуки начался с 1 марта и сохранялся до 15 апреля включительно. В северном регионе сроки сдвинуты – с 9 марта по 25 апреля. 

Инспекторы напоминают, что за каждую незаконно добытую щуку взыскивается штраф в тройном размере – по 9 базовых величин (261 рубль). Также по новым правилам нарушителю может быть назначен штраф в размере до 30 базовых величин, согласно ст.16.25 КоАП РБ (вступил в силу с 1 марта 2021 года). 

При причинении крупного ущерба может наступить и уголовная ответственность.

Общий запрет

Также в стране с 1 апреля введен общий запрет на вылов рыбы. В рыболовных угодьях Минской, Могилевской и Гродненской областях он продлится по 30 мая, в Брестской и Гомельской областях – до 18 мая, в Витебской – с 10 апреля по 8 июня.

Однако если ловить одной удочкой, с одним крючком и с берега, то уже можно будет забирать себе эту рыбу.

Судака теперь ловить нельзя

В свою очередь судак, еще один пресноводный хищник и конкурент щуки, с 15 апреля по 30 мая ушел на нерест. На его вылов инспекторы установили запрет: нарушителю грозит от 10 до 30 базовых, возможна также конфискация орудий лова. За каждую выловленную особь придется заплатить 18 базовых величин (более 500 рублей), а при значительном ущербе может быть возбуждено уголовное дело.
Источник: sputnik.by
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