



На белорусско-российской границе российские пограничники задержали пять микроавтобусов, пытавшихся окольными путями доставить граждан Беларуси на работу в Москву, передает Медиа-Полесье





По рассказу одного из беларусов, российские пограничники поместили водителей в изолятор, у пассажиров изъяли паспорта. После опроса и проверки документов все пять автобусов с пассажирами вернулись в Беларусь.





Напомним, границу с Россией сегодня можно пересечь на поезде или самолётом, при этом необходимо иметь на руках ПЦР-тест.





Более жесткие правила действуют для тех, кто пересекает границу на автомобильном транспорте.





Хотя лесные и просёлочные дороги охраняются российскими пограничниками, белорусы предпочитают ехать нелегально, стараясь сэкономить на билетах.