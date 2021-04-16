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Ехали на работу в Москву: на границе с Россией задержаны 5 микроавтобусов с беларусами

Автобусы отправлялись из Гомеля, в общей сложности в них находилось 72 человека.


На белорусско-российской границе российские пограничники задержали пять микроавтобусов, пытавшихся окольными путями доставить граждан Беларуси на работу в Москву, передает Медиа-Полесье

По рассказу одного из беларусов, российские пограничники поместили водителей в изолятор, у пассажиров изъяли паспорта. После опроса и проверки документов все пять автобусов с пассажирами вернулись в Беларусь.

Напомним, границу с Россией сегодня можно пересечь на поезде или самолётом, при этом необходимо иметь на руках  ПЦР-тест. 

Более жесткие правила действуют для тех, кто пересекает границу на автомобильном транспорте.

Хотя лесные и просёлочные дороги охраняются российскими пограничниками, белорусы предпочитают ехать нелегально, стараясь сэкономить на билетах.
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