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В Пинском районе второй раз за месяц ввели карантин, на этот раз - из-за бешеной лисы

После полесской деревни Ласицк, где 5 апреля отметился агрессивными действиями бешеный волк, власти ввели карантинные ограничения в деревне Березцы Парохонского сельсовета, говорится в сообщении на странице Пинского райисполокома в "Вконтакте".



"Там на подворье одного из местных жителей забежала лисица и набросилась на собаку, находившуюся во дворе. Хозяин, не растерявшись, пришел на помощь своему питомцу и заколол рыжую хищницу вилами. На этот раз обошлось без пострадавших", - рассказали в исполкоме, пишет interfax.by.

Здоровью пса тоже ничего не угрожает – предусмотрительный хозяин еще ранее сделал ему прививку от бешенства. А по сложившейся практике, ветеринары провели ревакцинацию собаки после схватки с лисой.

После проведения ветеринарной экспертизы биологического материала получено заключение о наличии у лисы бешенства.

"Вступил в силу отработанный в районе алгоритм профилактических действий. Пинский райисполком объявил Березцы неблагополучной зоной по бешенству животных и ввел карантин. Реализуется план мероприятий по ликвидации бешенства животных", - сообщили местные власти.

В населенном пункте проводится подворный обход. Устанавливаются пострадавшие от укусов животных, выясняется необходимость в прививках от бешенства. Проверяется соблюдение правил содержания собак и кошек. При необходимости против бешенства вакцинируются восприимчивые животные.

Усилен контроль за бездомными животными, проводится их отлов. Охотники ориентированы на изъятие диких плотоядных животных – лисицы, волка, енотовидной собаки.
 
Районная ветеринарная служба настоятельно рекомендует привить животных, подозреваемых в бешенстве, с обязательной изоляцией на 60 суток, а места их нахождения – дезинфицировать.

В Березцах действуют и другие ограничения: не допускается вывоз собак и кошек за пределы населенного пункта, выводок и натаска собак, запрещена торговля домашними животными.

Установлен первоначальный срок карантина – 2 месяца. В дальнейшем, исходя из складывающейся обстановки, районная ветслужба примет решение о снятии либо продлении ограничений.
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