







На проспекте Республики в Бресте после обновления стелы с гербами областных центров с герба Могилева исчез красный фон «Погони».





Официально герб Могилева представляет собой синий щит, на котором изображены три белые башни, пишет БГ. В средней башне открыты ворота, но вход преграждает рыцарь с поднятым мечом. Под крышей этой башни изображен срезанный снизу красный круглый щит с элементом герба Великого Литовского княжества – Погони. Башни стоят на зеленом поле.





Читайте также: Бело-красную стелу, разграничивающую Брестскую и Гомельскую область, перекрасили (фото)





В таком виде герб областного центра был утвержден в 2005 году. Герб такого образца был дарован Могилеву еще в 1661 году от короля польского и великого князя литовского Яна Казимира в честь храбрости могилевских защитников, которые подняли восстание против русских войск, которые оккупировали город. И горожане самостоятельно, без помощи регулярных войск, уничтожили русский гарнизон и открыли ворота своей армии. В честь этого на новом гербе был изображен символ «Погоня» – честь для любого города.





После обновления стелы на проспекте Республики в Бресте с «Погони» на гербе Могилева исчез красный цвет (фото)





Отметим также, что на данный момент «Погоня» в Беларуси официально присутствует на гербах таких городов как Могилев, Речица, Лепель и Верхнедвинск. Так же герб Погоня официально закреплен за Витебской областью и есть на эмблеме Витебского кадетского училища.











