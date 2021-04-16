



В Пинском районе ребенок выпал из окна. Автор фото: в качестве иллюстрации





По данным следствия, утром 13 апреля 5-летний ребёнок вместе с родителями находился в гостях у своей тети. Пока взрослые были в отдельной комнате, мальчик взобрался на подоконник, открыл окно и выпал из него с высоты второго этажа.





В результате происшествия он получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.





По данному факту Пинским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.