+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Новым руководителем подмосковных приходов станет экс-глава Белорусской православной церкви

Священный Синод Русской православной церкви назначил нового фактического руководителя приходов Московской области - им станет нынешний правящий архиерей Кубани митрополит Павел (Пономарев).



Таким образом, он выбран преемником митрополита Ювеналия (Пояркова), который накануне по личной просьбе был отправлен на покой в связи с возрастом и состоянием здоровья. Подмосковными приходами он руководил почти 44 года и до сих пор был старейшим из правящих архиереев РПЦ, пишет interfax.by.

До своего прошлогоднего назначения на Кубанскую кафедру митрополит Павел был патриаршим экзархом всея Беларуси.
 
Кандидатуру патриаршего наместника созданной на днях Московской митрополии Синод утвердил посредством удалённой связи.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]