«Сильные Новости» поговорили с Алесей и узнали, какие декорации актриса и режиссер выбрали для своего фото во время первой прогулки по Варшаве, кого ненавидят поляки и какую пьесу хотят поставить на гомельской сцене, когда вернутся домой.





— Мы должны были улететь в Варшаву 25 марта, — рассказывает Алеся. — У нас уже были забронированы билеты. Но мы поменяли их на рейс, отправлявшийся 29-ого числа. Отменить премьеру мы просто не смогли. Слишком много людей ждали выхода этого спектакля.





Это действительно так. Небольшой зрительный зал Центра инклюзивной культуры тем вечером был заполнен до отказа. Когда места для приставных стульев не осталось, зрители начали садиться на пол перед самой сценой. А потом на протяжении двух актов спектакля по пьесе Надежды Птушкиной «Ненормальная» сначала смеялись, а затем плакали над историей любви, которую рассказывали им Алеся Бордухаева-Орёл и Евгений Васильев.









— Когда мы репетировали, Женя Васильев уже знал, что мы уезжаем, знал, что в той роли, которую он так прочувствовал, в которую так вжился, он выйдет на сцену один-единственный раз. Когда во время спектакля я произносила свой монолог, Женя специально снимал слуховой аппарат, потому что иначе не смог бы выйти на сцену и продолжать играть: у него перехватывало горло и начинали душить слезы, — рассказывает Алеся. — Мне тоже невероятно тяжело было играть. А в финале спектакля был момент, который мы отрепетировали в тайне от Жени. Я специально выучила песню на языке жестов и спела для него. Это был сюрприз от нас. Многие знают Женю как замечательного руководителя театра жестовой песни, но у него еще и невероятный талант драматического актера. Так хочется верить, что когда-нибудь мы вновь окажемся на сцене вместе.





На сцене вместе с Алесей и Андреем мечтают еще хотя бы раз оказаться все, кому довелось быть причастными к их театральным и культурным проектам — Team Theatre, театр «Инклюзион» Центра инклюзивной культуры ГУ «ГЦК», инклюзивные балы. Алеся и Андрей первыми в Беларуси начали создавать «атмосферные спектакли-погружения», где зрячие и незрячие зрители оказывались в равных условиях, и «спектакли тишины» с учетом особенностей восприятия слабослышащих и глухих. На инклюзивном зимнем балу «Игра Престолов» действительно можно было почувствовать, что такое безбарьерная среда: тут встретились те, кто стремится к обществу без барьеров-границ между людьми с особенностями и без. Андрей Бордухаев-Орёл возглавил фонд «Разам тут», направленный на формирование «пространства деятельности, объединяющей людей с повышенными потребностями».





Вечером 9 августа 2020 Андрей и Алеся оказались единственными избирателями своего округа, пришедшими на участок узнать о результатах голосования. Затем каждый день они выходили в центр вместе с теми, кто решился выразить свой протест против фальсификации и заявить о желании перемен, стояли в цепях солидарности, были участниками всех гомельских маршей.





— Если мне когда-нибудь доведется играть в спектакле по пьесе, посвященной событиям «жаркого августа», мне кажется, что очень важно будет передать разительный контраст, которым были наполнены эти дни: с одной стороны — ощущение абсолютного счастья, улыбки людей вокруг тебя, рвущиеся в небо шарики, и чувство страха, даже какой-то обиды, когда приходилось бежать от людей в черном — с другой, — говорит Алеся.

Андрей и Алеся ни от кого не скрывали свою гражданскую позицию, свои взгляды на ту ситуацию, которая сложилась в стране. Они открыто высказывались в поддержку актеров Купаловского театра. В разговорах с коллегами и в публикациях в социальных сетях прямо заявляли о своем неприятии насилия над мирными гражданами. Руководство сочло это проявлением неблагонадежности. Контракт с Андреем и Алесей был расторгнут, а созданный ими уникальный театр лишился площадки, которая, по их признанию, два года была им настоящим домом.





Андрей и Алеся Бордухаевы-Орлы, при участии Дмитрия Виноградова (аранжировка и бэк-вокал), Евгения Полевикова (режиссер) и Артура Левицкого (видео) записали музыкальный клип REQUIEM на стихи Владимира Короткевича. Свою работу они посвятили погибшим во время мирных протестов в Беларуси.









О вынужденном решении уехать из Беларуси Алеся пишет в своем аккаунте в фейсбуке так:





«Горько, больно и обидно убегать из родной страны…





А тем «сочувствующим», которые пишут, что мы поехали за хорошей жизнью и бросили бороться за Победу, я хочу сказать: «Не дай Бог вам оказаться в нашем положении. Выбирать между Родиной и тюрьмой. Оставить старших детей и пожилых родителей. Близких друзей и особенных подопечных. В чужой стране, на съемной квартире, без денег и работы».





За хорошей жизнью, говорите?»





«Горько, больно и обидно убегать из родной страны». Создатели «Тим Театра», уехавшие из Гомеля в Варшаву, о вынужденном отъезде и мечтах «о премьере в новой Беларуси»





Варшаву, где сейчас находятся Алеся и Андрей с сыном, называют театральным городом: для жителей польской столицы поход в театр — это составляющая образа жизни.





— Пока мы еще успели в полной мере прочувствовать культурную атмосферу Варшавы. В городе локдаун: арт-проекты перешли в онлайн, те, для реализации которых это невозможно, поставлены на паузу. Однако прогулку по Варшаве мы все-таки совершили. Даже сфотографировались. Догадываетесь, на каком фоне? Конечно, на фоне театра! — рассказывает Алеся.





«Горько, больно и обидно убегать из родной страны». Создатели «Тим Театра», уехавшие из Гомеля в Варшаву, о вынужденном отъезде и мечтах «о премьере в новой Беларуси»





Делать глобальные выводы о том, как Польша приняла белорусов, наверное, еще рано. Но Алеся вспоминает один эпизод:





— Неподалеку от дома, где мы поселились, есть сквер. Это место, куда жители города традиционно выбираются на пикники. Там установлены решетки для барбекю, что-то наподобие мангалов. Люди готовят мясо, усаживаются за столики и за бокалом пива наслаждаются жизнью.





Мы решили там сфотографироваться. Взяли с собой БЧБ-флаг. А прямо за оградой сквера — отделение полиции. Я как увидела людей в форме — в первый момент мне стало как-то не по себе. Стоп. Мы же не в Гомеле. Сделали фото и присели за один из столиков.





К нам подошли сидевшие поодаль поляки и сказали, что увидели наш флаг и сразу поняли, кто мы и откуда: «Мы понимаем, почему вы здесь. Позвольте вас угостить. Мы так же, как и вы, ненавидим тиранов!»





«Горько, больно и обидно убегать из родной страны». Создатели «Тим Театра», уехавшие из Гомеля в Варшаву, о вынужденном отъезде и мечтах «о премьере в новой Беларуси»





У Алеси и Андрея много планов на будущее и связаны они, конечно, с театром. Инклюзивные театральные проекты, которые стали делом их жизни, востребованы во всем мире. Возможно, продолжить воплощать в жизнь свои идеи Алеся и Андрей смогут и в Варшаве. Белорусская диаспора в Польше в последнее время увеличилась и сплотилась. Может быть, Белорусскому Дому в Варшаве пора подумать о белорусском театре?





— Первый спектакль Team Theatre «Ноктюрн» был поставлен по пьесе, которую подарил театру знаменитый белорусский драматург Андрей Курейчик. Недавно он написал новую пьесу «Обиженные. Беларусь», основанную на реальных фактах белорусских протестов. Хотелось бы поставить эту пьесу в Польше.





Но самая большая моя мечта, чтобы на сцене воплотилась новая пьеса замечательного драматурга Ульяны Михальцовой, с которой мы работали в Team Theatre. И чтобы премьера этого спектакля состоялась в новой Беларуси.





«Горько, больно и обидно убегать из родной страны». Создатели «Тим Театра», уехавшие из Гомеля в Варшаву, о вынужденном отъезде и мечтах «о премьере в новой Беларуси»















