НАУ: До конца года власти Беларуси сократят каждого пятого работника культуры

«15 апреля, в Международный день культуры, нелегитимная власть по-своему поздравила людей с праздником», - сообщает Национальное антикризисное управление, пишет Ежедневник.





По данным НАУ, полученным от своего источника, 15 апреля 2021 года Министерство культуры провело первое из запланированных совещаний по вопросам «оптимизации численности организаций культуры и сокращению штатных единиц». При этом во время совещания были озвучены конкретные планы так называемой «оптимизации», в ходе которое планируется сократить на 20% работников организаций сферы культуры.





«Фактически это означает, что каждый пятый работник сферы культуры, которых сейчас в стране больше 65,5 тыс. человек, останется без работы», - предупреждает НАУ.





В последний раз такое массовое сокращение работников культуры происходило в 2013-2014 годах, когда власти «оптимизировали» 20% работников от штатной численности учреждений. Как правило, больше всего от таких сокращений страдают учреждения в селах и небольших городах. По оценкам экспертов, за последние 20 лет закрылось не менее 25% сельских учреждений культуры.





По сведениям НАУ, подобные показатели сокращения бюджетных учреждений доведены правительством и другим министерствам социальной сферы (образование, социальная защита, спорт и так далее).





«Это еще раз подтверждает, что нелегитимная власть ищет любые способы сэкономить: в том числе за счет лишения доходов белорусов. И это с учетом того, что зарплаты работников культуры – одни из самых маленьких в стране. В 2020 году зарплата работника сферы культуры составляла только 55,3% от средней по Беларуси. Режим прямо говорит, что ему не только не до законов, но и не до культуры», - констатирует НАУ.